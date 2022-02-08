Политика

Мы должны поддерживать Украину не только потому, что это наш моральный долг — Дональд Туск

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Photo of Виктор Виктор Send an email 3 часа agoОбновлено: 8 февраля, 2022
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Дональд Туск, председательствовавший на первом в этом году съезде Европейской народной партии (ЕНП), написал в понедельник в Twitter, что провокационные действия России — это не только территориальный спор с соседями, это стремление уничтожить и демобилизовать Запад, ЕС и НАТО.

«Наши друзья в Украине и Беларуси сейчас как никогда нуждаются в нашей солидарности и поддержке. Нам нужно тесное трансатлантическое сотрудничество и еще более полное сотрудничество европейских демократов против этой угрозы. Мы должны поддерживать Украину не только потому, что это наш моральный долг, но и потому что это наш моральный долг, что это в ясных интересах Европы», — написал он, отмечает Первая Лента.

Туск подчеркнул, что «мы должны быть готовы защищать наши ценности от внутриполитического саботажа. Россия атакует Запад изнутри, используя эгоистичные, недальновидные экономические интересы, такие как «Северный поток — 2» и сохраняющуюся зависимость Европы от поставки российского газа».

Председатель Европейской народной партии отметил, что «это историческое время для проверки ЕНП. Так важны совместный ответ, решительность, мужество и стратегическое воображение. У нас есть достаточный потенциал, чтобы защитить себя, наших друзей и наше будущее сообщество, которое может выйти из этого кризиса победителем».

Ранее посол Украины в США назвала три шага, которые остановят агрессию со стороны России.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 3 часа agoОбновлено: 8 февраля, 2022
0 0 1 минута чтения
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Виктор

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