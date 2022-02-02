Помощь не нужна: Пушилин считает, что «республика» сама справится с возможным наступлением ВСУ

В ОРДО уверены, что могут справиться без поддержки Российской Федерации в случае возможного наступления ВСУ на Донбассе. Такое заявление сделал так называемый «глава» «республики» Денис Пушилин.

Он добавил, что члены НВФ якобы готовы к различным сценариям военных действий на Донбассе. Такое заявление Пушилин сделал в эфире пропагандистского телеканала Россия 24, когда комментировал обстановку в ОРДО на данный момент, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

«Конечно, готовы. Готовы в силу наших возможностей, но будем реагировать по ситуации. Я не исключаю, что придется обращаться за определенной поддержкой. Будем смотреть по ситуации, но рассчитываем на свои силы»., — заявил Пушилин.

Он отметил, что вполне возможно, что «республике» придется обращаться за помощью к Российской Федерации.

Ранее в «ДНР» рассказали, кто в действительности примет решение по признаю «республик». Там отметили, что все зависит исключительно от президента России Владимира Путина.