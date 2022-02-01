Стало известно, сколько Украина может мобилизовать человек в случае вторжения России

Важным вопросом для Украины в случае возможного вторжения со стороны Российской Федерации остается количество человек, которых страна сможет мобилизовать. На этот вопрос ответил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Он заявил в интервью изданию The Associated Press, что Украина может мобилизовать до 2,5 миллиона человек в случае вторжения России, пишет Первая Лента.

«Они (россияне – ред.) столкнутся с ответом нашего общества, наших граждан, наших военных. Мы можем привести в боевую готовность от 2 до 2,5 миллионов человек», — заявил Данилов.

Данилов добавил, что вблизи Украины сосредоточено около 120 тысяч российских военных и военные действия могут начаться в любой момент. В тоже время он отметил, что для этого понадобится некоторая подготовка, которую можно будет легко заметить.

«Подготовительный период, который заметит весь мир, может длиться от трех до семи дней, – сказал Данилов. – Мы этого еще не видим. Мы четко понимаем, что происходит, и спокойно к этому готовимся».

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