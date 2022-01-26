Пушилин пригрозил Украине из-за заявлений Зеленского

Так называемый глава «ДНР» Денис Пушилин не упускает возможность прокомментировать высказывания украинского президента Владимира Зеленского. На этот раз он снова высказался после заявления украинского президента.

«Глава» «республики» пригрозил Украине из-за недавних высказываний Зеленского. Пушилину не понравились слова украинского гаранта к разведчикам о том, что Киев научился обороняться и теперь пришло время наступать. «Глава» «ДНР» заявил, что можно будет заявить о «конце существования» Украины в случае попытки перейти в наступление, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

«Странно, что Зеленский анонсировал только наступление украинских шпионов, а не время, место и суть спецопераций. А если серьезно, то он активно занимается медийной деятельностью, привлекая к себе внимание эксцентричными заявлениями; игры украинского президента уже приводят к трагедиям не только в Донбассе, но и все активнее толкают к пропасти оставшуюся часть Украины», — заявил Пушилин.

Ранее Пушилин заявлял, что якобы идет подготовка к наступлению со стороны ВСУ.