Байден не исключает прямых санкций против Путина

Президент США Джо Байден рассказал о возможных санкциях, которые правительство США наложит непосредственно на Владимира Путина. Причина – действия России на границе с Украиной.

Джо Байден на вопрос журналистов, рассматривает ли он возможность введения прямых санкций против Путина, ответил: «Да, я это учитываю», пишет Первая Лента со ссылкой на АР.

Байден также сообщил, что в ближайшее время может перевести в Европу часть 8500 американских солдат, которые были приведены в состояние повышенной боевой готовности в понедельник. Он добавил, что «у всех, от Польши до нас, есть основания для беспокойства о том, что может произойти в плане возможной агрессии России и о том, как может развиваться этот конфликт».

Однако президент США подчеркнул, что никаких американских войск в Украину вводить не будут. «Мы не собираемся размещать силы США или НАТО в Украине», — сказал он.

Напомним, что США вообще избегают введения санкций в отношении иностранных лидеров. Только бывший президент США Дональд Трамп ввел санкции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в 2017 году и высшего лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи в 2019 году.

Ранее мы сообщали, что США в обязательном порядке вывозят членов семей госслужащих посольства в Украине.