Россию ждет решительный ответ в случае агрессии – Боррель

Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС, рассказал о конфликте между Россией и Украиной.

— Если дипломатия не сработает, мы очень продвинулись в подготовке ответа на возможную российскую агрессию, и это, безусловно, будут быстрые и решительные действия, — сказал он. Он добавил, что Сообщество готово защищаться от всех возможных российских кибератак, пишет Первая Лента.

В понедельник состоялись встречи министров иностранных дел Евросоюза с Верховным представителем Евросоюза по иностранным делам Жозепом Боррелем. Министры в Брюсселе также связались по видеосвязи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

После встречи Боррелль заявил, что Европейский союз готов защищаться от всех возможных российских кибератак, если Россия вторгнется в Украину.

Он сказал, что блок хотел послать сильный сигнал о том, что он сплочен перед лицом возможной агрессии со стороны Москвы. — Мы будем готовы ответить. Мы также хотим помочь Украине в сфере кибер- и гибридных угроз, — сказал испанец.

Отвечая на вопрос о решении Госдепартамента США, который в воскресенье дал указание семьям сотрудников посольства США в Киеве покинуть страну и разрешил выезд технического персонала из Украины, Боррелль сказал, что ЕС осознает, «каков уровень угроз и как реагировать». Он также призвал избегать нервных движений.

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