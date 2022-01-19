В Офисе президента рассматривают три варианта сценария по Порошенко: могут отправить в СИЗО

Сегодня, 19 января, суд должен избрать меру пересечения пятому президенту Украины Петру Порошенко, который обвиняется в государственной измене. Печерский суд должен вынести решение в 14:00 по Киеву.

Различные источники пишут о том, чем может закончиться сегодняшняя ситуация. Некоторые отмечают, что на данный момент существует несколько вариантов событий. Так телеграм канал Резидент пишет о том, что в Офисе Президента сейчас существует три основных сценария, как закрыть кейс Порошенко, пишет Первая Лента.

Первый вариант развития событий – сегодня пятого президента Украины посадят в СИЗО, но в апелляционном суде его отпустят под домашний арест или поручительство.

Второй сценарий развития событий — Печерский суд отпустит Порошенко под круглосуточный домашний арест.

Третий вариант — искусственное затягивание процесса выноса меры пресечения, для максимального подвешивания ситуации, чтобы вымотать самого Порошенко и его «массовку».

Ранее мы сообщали, что так называемый «глава» «ДНР» Денис Пушилин неожиданно высказался по поводу суда над Порошенко.