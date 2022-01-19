Пушилин пугает ВСУ контрнаступлением на Донбассе

Так называемые «власти» «ДНР» уверенны в своих силах в случае военных действий со стороны ВСУ. Там заявили, что готовы даже пойти в контрнаступления.

Несмотря на сообщения о кадровых проблемах у НВФ на Донбассе и других проблемах боевиков так называемый «глава» «республики» Денис Пушилин заявил, что «ДНР» готова защищать «свои территории». В тоже время он добавил, что несмотря на превосходство украинской армии боевики готовы идти даже в контрнаступление, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

«По количеству, если брать личный состав, то с украинской стороны в 2−3 раза выше чем у нас. Количество техники тоже превышает наше. Но мы находимся у себя дома, мы защищаем свою землю, поэтому шансов противостоять и перейти в контрнаступление у нас гораздо больше», — сказал он.

Отметим, что Пушилин на данный момент пребывает в аннексированном Россией Крыму.

Ранее Пушилин неожиданно высказался по поводу суда над Порошенко.