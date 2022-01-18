В Вашингтоне назвали шесть возможных вариантов сценариев агрессии Росси против Украины

Центр стратегических и международных исследований (CSIS) опубликовал доклад «Российское вторжение в Украину: возможные сценарии».

Эксперты Сет Джонс и Филип Василевски проанализировали шесть возможных сценариев дальнейших действий Кремля в контексте переговоров о «гарантиях безопасности», пишет Первая Лента.

Первый вариант — передислоцировать часть войск дальше от украинской границы – по крайней мере временно – если переговоры с Западом будут успешными.

Второй вариант — направить войска в аннексированные районы Донецкой и Луганской области в качестве «миротворцев» и отказаться выводить их до тех пор, пока переговоры с НАТО не завершатся для Кремля успешно.

Третий сценарий — захватить украинскую территорию на запад от Днепра, чтобы использовать ее в качестве разменной монеты на переговорах, или вообще включить в состав РФ.

Четвертый сценарий — захватить территорию Украины до реки Днепр, а также захватить полосу, включая Мариуполь, Херсон и Одессу, которая соединит Россию с так называемым Приднестровьем, отрезав Украину от доступа к Черному морю.

Пятый вариант — захватить только полосу суши между Россией и Приднестровьем, чтобы обеспечить поставки пресной воды в Крым и заблокировать доступ Украины к морю.

Шестой сценарий — захватить всю Украину и вместе с Беларусью объявить о создании нового трехстороннего славянского союза «Великия, Малыя и Белыя Руси».

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