В Украину едет еще один высокопоставленный американский чиновник: что известно

В связи с возможной агрессией со стороны Российской Федерации в Украину в последнее время часто приезжают высокопоставленные американские чиновники. На этот раз в Киев собрался государственный секретарь США.

Энтони Блинкен официально посетит Киев 19 января. Вероятнее всего стороны будут обсуждать стягивание российских войск к границам Украины, а также меры сдерживания российской агрессии и предоставление дополнительной помощи Украине, пишет Первая Лента со ссылкой на Зеркало Недели.

Ранее в американских СМИ появилась информация, что 12 января глава ЦРУ Уильям Бернс посетил столицу Украины, где встретился с коллегами из разведки и президентом Украины Владимиром Зеленским. Кроме того, 16-18 января в Украине находятся американские сенаторы. Все эти встречи были секретными и о них никто официально не сообщал.

На этой недели Украину посетит также и глава МИД Германии Анналена Бербок.

Ранее Кулеба заявил, что Байден до конца своей каденции посетит Украину.