Сегодня ждем очередной скандал – нардеп анонсировал важное событие на заседании СНБО

Санкции против телеканалов Первый независимый» и UkrLive были введены не просто так. Такое мнение выразил народный депутат Валентин Наливайченко.

Он считает, что Совета безопасности и обороны Украины пошел на такой шаг, чтобы не перебить информационный повод. Все главные санкции и скандалы будут приняты на сегодняшнем заседании СНБО, такое мнение выразил народный депутат, пишет Первая Лента со ссылкой на Украину 24.

«Чтобы очередной скандал, готовящийся на завтра, не был «смазан» этаким скандалом вокруг 2-х новых телеканалов. Я думаю, что эта технология сработала, поэтому был применен такой механизм», – считает депутат.

Также Наливайченко рассказал, что власть взяла 400 млн грн для того, чтобы пиарить себя, но эти деньги можно было дать на зарплаты журналистам.

«Пошли по пути создания придворного, привилегированного телеканала для себя любимых», — рассказал Наливайченко.

Ранее известный украинский журналист Дмитрий Гордон выразил мнение, что украинские власти не должны проводить выборы в ОРДЛО пока эти территории не будут полностью контролироваться.