Стала известна новая дата переговоров между США и Россией по поводу Украины

Представители США и России 10 января проведут переговоры по ситуации вокруг Украины, безопасности Европы и вопросам контроля над ядерными вооружениями, сообщил AFP анонимный офицер Совета национальной безопасности Белого дома (СНБ).

Он будет предшествовать переговорам России и США с НАТО и ОБСЕ. «Соединенные Штаты рассчитывают на диалог с Россией», — сказал упомянутый офицер в отчете AFP, пишет Первая Лента.

Он добавил, что 12 января может состояться заседание Совета Россия-НАТО, а 13 января — переговоры представителей России и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) с участием представителей США и США.

«Когда мы сядем за стол переговоров, Россия сможет представить свои причины для беспокойства, а мы представим свои, особенно в отношении деятельности России», — подчеркнул чиновник. Он заверил, что без Украины никакие решения по Украине не принимались бы.

Как сообщает AFP, двусторонние переговоры 10 января пройдут в рамках диалога по стратегическим вопросам и вопросам безопасности, инициированного президентами Джо Байденом и Владимиром Путиным на встрече в Женеве в июне этого года.

Переговоры НАТО и ОБСЕ с Россией в первую очередь коснутся Украины.

Однако в нынешней ситуации они будут также применяться к ситуации на украинско-российской границе, где Москва сосредоточила значительные военные силы, указал на анонимности чиновник КНБ.