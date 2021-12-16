Зеленский очень боится этого — народный депутат раскрыл правду

У президента Украины Владимира Зеленского в окружении становится все меньше людей, которые могут принимать самостоятельные решения. Такое мнение выразил народный депутат от «Европейской солидарности» Владимир Вятрович.

Таким образом он отреагировал на резонансное интервью экс-главы Офиса президента Андрея Богдана, в котором тот раскритиковал президента Украины. Вятрович отметил слова Богдана о том, что Зеленский все больше боится держать возле себя людей, способных на какие-то самостоятельные решения, пишет Первая Лента со ссылкой на Украину 24.

«Я думаю, что важным фрагментом в этом интервью было не столько объяснение отставки Авакова, но дальше обобщения от господина Богдана, где говорилось, что президент Зеленский все больше боится держать возле себя людей, способных на какие-то самостоятельные решения, критику президента», — заявил народный депутат.

Он добавил, что на данный момент в команде главы государства осталось не так много людей, с кем он шел в политику в 2019 году.

Никакого какого-то самодостаточного политика у Владимира Зеленского, который бы его просто дополнял, сейчас нет», — рассказал он.

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