Евросоюз точно отреагирует, если Россия нападет на Украину — Боррелль

Во вторник в Европарламенте прошли дебаты, посвященные риску вторжения России в Украину. Глава дипломатии ЕС Хосеп Боррелль считает, что следует рассчитывать на лучший сценарий, но быть готовым к худшему.

Комиссар ЕС по иностранным делам указал, что с ноября Россия концентрирует войска вдоль границы с Украиной. — Украина — наш союзник, страна, географически близкая к нам, поэтому естественно, что мы обеспокоены этими военными движениями, — сказал он, пишет Первая Лента.

— Если ситуация ухудшится, мы будем готовы отреагировать, но мы не хотим способствовать эскалации конфликта. Мы хотим предотвратить дальнейшую эскалацию ситуации в Украине со стороны России, чтобы она не переросла в военный конфликт», — добавил Хосеп Боррелль.

Он сказал, что, согласно Евросоюзу, Россия должна выполнять свои международные обязательства. — Пока мы делаем упор на сдерживание, предотвращение и использование инструментов дипломатии. Если нападение произойдет, то цена для России будет высокой, подчеркнул глава дипломатии ЕС. Боррелль указал, что в этой ситуации следует рассчитывать на лучший сценарий, но быть готовым к худшему.

Ранее одиозный российский политик назвал точную дату наступления РФ на Украину.