Пасечник обратился к Украине: выдвинул новое требование

Украина и так называемые «ДНР» и «ЛНР» должны решать вопрос ситуации на Донбассе сами. Такое заявление сделал так называемый «глава «ЛНР» Леонид Пасечник.

Он считает, что Российская Федерация и США могут быть задействованы в этом процессе только в качестве посредника в переговорах, а не решать судьбу ситуации на Востоке Украины, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

«Стоит помнить, что и Российская Федерация, и Америка, они могут послужить всего лишь посредниками в начале этих переговоров в урегулировании возникающих противоречий, разногласий. А так, я считаю, что мы вопросы должны решать напрямую — это руководство «республик» и руководство Украины», — заявил Пасечник.

Так называемые «власти» «ДНР» и «ЛНР» уже не раз заявляли, что требуют прямых переговоров с Киевом, но если на это пойдет Украина, то фактически признает существование «республик».

Ранее мы сообщали, что в ОРДО ждут «важных» гостей из России, стало известно, какие вопросы будут решать.