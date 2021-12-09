Политика

Украина готова к полномасштабной войне с Россией — эксперт

Михаил Самусь поделился своим мнением о ситуации

Photo of Виктор Виктор Send an email 7 часов agoОбновлено: 9 декабря, 2021
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epa08697409 US and Ukrainian soldiers participate in the military exercise ‚Combined Resolve XIV’at the US Army’s Joint Multinational Readiness Center in Hohenfels, Germany, 25 September 2020. In the military exercise, forces from the United States, France, Italy, Lithuania, North Macedonia, Poland, Romania, Slovenia and Ukraine train their joint operational capabilties. EPA/PHILIPP GUELLAND Dostawca: PAP/EPA.

Сила украинской армии — это опыт наземных операций, самая большая проблема — создание эффективной противоракетной обороны. Такое мнение выразил украинский военный эксперт Михаил Самусь.

Вероятность наступления России на Украину высока — с военной точки зрения Россия готова атаковать «уже сейчас», — подчеркивает военный эксперт, пишет Первая Лента со ссылкой на PAP.

«Я думаю, что Украина делает все возможное в этой ситуации. С военной и психологической точки зрения мы готовы к войне», — отметил эксперт. По его словам, Россия хотела бы дестабилизировать Украину и привести к ситуации, аналогичной той, что была в 2014 году, чтобы военно-политическое руководство Украины не могло отдавать твердые приказы о применении вооруженных сил.

Аналитик считает, что украинские вооруженные силы готовы дать отпор врагу. По его словам, до 2014 года украинские силы фактически существовали в «вакууме», приходили в упадок, а новое оборудование специально не закупалось

Он подчеркивает, что нынешние Вооруженные силы Украины оснащены современным оборудованием и технологиями. — Конечно, постсоветского оружия еще много, но состояние вооружения и тенденция к перевооружению армии совершенно другие, чем в 2014 году, — добавляет он. Психологическая подготовка армии тоже разная; «Есть ощущение, что Украина может воевать с Россией», — сказал эксперт.

По словам эксперта, сила украинской армии — опыт сухопутных операций. Однако самой большой проблемой и важнейшей задачей для Украины остается создание эффективной противоракетной обороны, — резюмирует эксперт.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 7 часов agoОбновлено: 9 декабря, 2021
0 0 1 минута чтения
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Виктор

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