Украина готова к полномасштабной войне с Россией — эксперт

Сила украинской армии — это опыт наземных операций, самая большая проблема — создание эффективной противоракетной обороны. Такое мнение выразил украинский военный эксперт Михаил Самусь.

Вероятность наступления России на Украину высока — с военной точки зрения Россия готова атаковать «уже сейчас», — подчеркивает военный эксперт, пишет Первая Лента со ссылкой на PAP.

«Я думаю, что Украина делает все возможное в этой ситуации. С военной и психологической точки зрения мы готовы к войне», — отметил эксперт. По его словам, Россия хотела бы дестабилизировать Украину и привести к ситуации, аналогичной той, что была в 2014 году, чтобы военно-политическое руководство Украины не могло отдавать твердые приказы о применении вооруженных сил.

Аналитик считает, что украинские вооруженные силы готовы дать отпор врагу. По его словам, до 2014 года украинские силы фактически существовали в «вакууме», приходили в упадок, а новое оборудование специально не закупалось

Он подчеркивает, что нынешние Вооруженные силы Украины оснащены современным оборудованием и технологиями. — Конечно, постсоветского оружия еще много, но состояние вооружения и тенденция к перевооружению армии совершенно другие, чем в 2014 году, — добавляет он. Психологическая подготовка армии тоже разная; «Есть ощущение, что Украина может воевать с Россией», — сказал эксперт.

По словам эксперта, сила украинской армии — опыт сухопутных операций. Однако самой большой проблемой и важнейшей задачей для Украины остается создание эффективной противоракетной обороны, — резюмирует эксперт.