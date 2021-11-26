Пресс-марафон Зеленского онлайн трансляция (ВИДЕО)
Экватор президентского срока главы государства
Сегодня, 26 ноября, президент Украины Владимир Зеленский проведет пресс-марафон – встречу с журналистами по случаю ровно половины своего президентского срока.
В общей сложности глава государства будет отвечать на вопросы журналистов три часа с 12:00 до 15:00. Встреча состоится киевском коворкинге Creative State Arsenal (район станции метро Арсенальная и Kyiv Food Market, где осенью 2019 года провели первый после избрания Зеленского многочасовой пресс-марафон), пишет Первая Лента.
Видеотрансляция пресс-марафона доступна ниже.
Приглашение на встречу с Зеленским получили только 30 СМИ. Некоторые уже высказали свое недовольство тем, что их не позвали.
Полностью список приглашенных на пресс-марафон СМИ выглядит следующим образом:
- Liga.net
- РБК Украина
- 24 канал
- Свобода слова Савика Шустера
- Украинские новости
- Интерфакс-Украина
- Обозреватель
- 1+1
- 5 канал
- Reuters
- Deutsche Welle
- ДОМ
- УНИАН
- Укринформ
- ТРК Украина
- AFP
- Цензор.нет
- Bloomberg
- Радио Свобода
- КП в Украине
- Украинская правда
- Бабель
- СТБ
- Фокус
- Корреспондент
- НВ
- Интер
- Forbes Украина
- ICTV
- LB.ua
- UA: Перший
- BBC.
Ранее мы сообщали, что Зеленский обсудил с представителями G7 мирное урегулирование на востоке Украины.