Политика

Пресс-марафон Зеленского онлайн трансляция (ВИДЕО)

Экватор президентского срока главы государства

Photo of Виктор Виктор Send an email 8 часов agoОбновлено: 26 ноября, 2021
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Сегодня, 26 ноября, президент Украины Владимир Зеленский проведет пресс-марафон – встречу с журналистами по случаю ровно половины своего президентского срока.

В общей сложности глава государства будет отвечать на вопросы журналистов три часа с 12:00 до 15:00. Встреча состоится киевском коворкинге Creative State Arsenal (район станции метро Арсенальная и Kyiv Food Market, где осенью 2019 года провели первый после избрания Зеленского многочасовой пресс-марафон), пишет Первая Лента.

Видеотрансляция пресс-марафона доступна ниже.

Приглашение на встречу с Зеленским получили только 30 СМИ. Некоторые уже высказали свое недовольство тем, что их не позвали.

Полностью список приглашенных на пресс-марафон СМИ выглядит следующим образом:

  • Liga.net
  • РБК Украина
  • 24 канал
  • Свобода слова Савика Шустера
  • Украинские новости
  • Интерфакс-Украина
  • Обозреватель
  • 1+1
  • 5 канал
  • Reuters
  • Deutsche Welle
  • ДОМ
  • УНИАН
  • Укринформ
  • ТРК Украина
  • AFP
  • Цензор.нет
  • Bloomberg
  • Радио Свобода
  • КП в Украине
  • Украинская правда
  • Бабель
  • СТБ
  • Фокус
  • Корреспондент
  • НВ
  • Интер
  • Forbes Украина
  • ICTV
  • LB.ua
  • UA: Перший
  • BBC.

Ранее мы сообщали, что Зеленский обсудил с представителями G7 мирное урегулирование на востоке Украины.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 8 часов agoОбновлено: 26 ноября, 2021
0 0 1 минута чтения
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Виктор

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