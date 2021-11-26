Пресс-марафон Зеленского онлайн трансляция (ВИДЕО)

Сегодня, 26 ноября, президент Украины Владимир Зеленский проведет пресс-марафон – встречу с журналистами по случаю ровно половины своего президентского срока.

В общей сложности глава государства будет отвечать на вопросы журналистов три часа с 12:00 до 15:00. Встреча состоится киевском коворкинге Creative State Arsenal (район станции метро Арсенальная и Kyiv Food Market, где осенью 2019 года провели первый после избрания Зеленского многочасовой пресс-марафон), пишет Первая Лента.

Видеотрансляция пресс-марафона доступна ниже.

Приглашение на встречу с Зеленским получили только 30 СМИ. Некоторые уже высказали свое недовольство тем, что их не позвали.

Полностью список приглашенных на пресс-марафон СМИ выглядит следующим образом:

Liga.net

РБК Украина

24 канал

Свобода слова Савика Шустера

Украинские новости

Интерфакс-Украина

Обозреватель

1+1

5 канал

Reuters

Deutsche Welle

ДОМ

УНИАН

Укринформ

ТРК Украина

AFP

Цензор.нет

Bloomberg

Радио Свобода

КП в Украине

Украинская правда

Бабель

СТБ

Фокус

Корреспондент

НВ

Интер

Forbes Украина

ICTV

LB.ua

UA: Перший

BBC.

Ранее мы сообщали, что Зеленский обсудил с представителями G7 мирное урегулирование на востоке Украины.