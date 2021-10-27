Он потерял важную поддержку – эксперт рассказал, куда делись 6-7% рейтинга Зеленского

За последний месяц рейтинг президента упал сразу на несколько процентов. Почему это случилось рассказал политтехнолог Сергей Гайдай.

Он считает, что часть электората Владимира Зеленского ушла к экс-спикеру парламента и бывшему другу президента Дмитрию Разумкову. Он считает, что именно бывший спикер Верховной рады сумел забрать несколько процентов поддержки главы государства себе, пишет Первая Лента со ссылкой на «4 Канал».

«Куда делись 6-7% рейтинга Зеленского? Появился Разумков. Этот электорат ушел к нему. Как только появляется новая альтернатива… Будет ли настоящей альтернативой Зеленскому Разумков – покажет время. Я не очень в это верю, потому, что не вижу от господина Разумкова каких-то содержательных вещей», — сказал Гайдай.

Также политтехнолог считает, что рейтинг президента Украины падает также и потому, что качество жизни украинцев не становится лучшим, растет количество тех, кто считает, что Украина движется не в том направлении.

Гайдай предполагает, что если появится новая интересная личность, то она сможет еще забрать какой-то процент рейтинга Зеленского.

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