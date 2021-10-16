Секретарь СНБО: В розыске за государственную измену — 400 человек

Секретарь СНБО: В розыске за государственную измену — 400 человек

15.10.2021 22:04

Укринформ

С 2014 года по статье Уголовного кодекса о государственной измене возбуждено 1600 дел, в розыск объявлены 400 человек.

Такие цифры обнародовал секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает корреспондент Укринформа.

«Начиная с 2014 года всего было 1600 дел по статье 111 (Уголовного кодекса, «Государственная измена» — ред.), 400 человек сегодня в розыске, большому количеству лиц было предъявлено обвинение, сегодня в судах находится большое количество дел», — рассказал секретарь СНБО.

По его словам, на сегодняшнем заседании СНБО заслушали доклады главы СБУ, министра внутренних дел и генпрокурора о состоянии расследования производств по 111-й статье УК.

Данилов проинформировал, что в рассмотрении этих дел есть проблема, поскольку значительная их часть касается Донецкой и Луганской областей, и «там сложная ситуация с рассмотрением этих дел, учитывая определенные моменты».

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Секретарь СНБО напомнил, что Виктор Янукович, который был осужден по 111-й статье УК — не единственный из высокопоставленных чиновников, против которых расследуется дело о государственной измене.

«На сегодняшний день расследуется уголовное дело, где люди, занимавшие должности Президента, председателя НБУ, министров, сотрудников других центральных органов имеются в уголовном производстве. В отношении их Службой безопасности проводятся соответствующие процессуальные действия», — добавил Данилов.

По материалам: Укринформ