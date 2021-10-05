Снова избрать Зеленского президентом готовы 32% украинцев

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04.10.2021 16:01

Укринформ

В сентябре текущего года в президентском рейтинге в Украине продолжал лидировать действующий глава государства Владимир Зеленский (за него готовы проголосовать 32% среди тех, кто определился и пойдет на выборы), в парламентском — партия "Слуга народа" (23% соответственно).

Как передает Укринформ, об этом свидетельствуют результаты всеукраинского социологического исследования "Социально-политические настроения украинцев: сентябрь 2021", которое провел Украинский институт будущего совместно с социологической компанией New Image Marketing Group.

По данным этого исследования, в президентском рейтинге Зеленский поднялся на 2% по сравнению с июнем. То есть за него сейчас готовы проголосовать 32% среди тех, кто определился и пойдет на выборы. Тогда как рейтинг его ближайших конкурентов — лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко и сопредседателя фракции ОПЗЖ в Верховной Раде Юрия Бойко — опустился на 2% и 1% соответственно. Оба имеют по 12% среди тех, кто определился и пойдет на выборы. Четвертое место стабильно занимает лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко — 11% среди тех, кто определился и пойдет на выборы. В то же время вырос рейтинг экс-премьера Владимира Гройсмана и бывшего народного депутата Евгения Мураева до 7% среди тех, кто определился и пойдет на выборы.

"Уже традиционно больше всего поддерживает Зеленского молодежь до 24 лет — 39%. С увеличением возраста респондентов их готовность голосовать за него уменьшается и среди людей старшего возраста составляет только 21%. Зато люди постарше в три раза чаще поддерживают Бойко (13% против 4% среди молодежи)", — говорится в сообщении.

Как отмечается, по региональному распределению Зеленский закрепил электоральное лидерство на западе с 23% против 16% у Порошенко и на юге с 24% против 13% у Бойко. В центральных областях президент удерживает первое место с 22% против 10% Порошенко и 10% Гройсмана. Даже на востоке Зеленский опережает Бойко — соответственно 27% к 16%. "Тем не менее, Донбасс остается откровенно проблемным регионом для Зеленского — там он беспрекословно проигрывает Бойко — 16% к 29%. Сравнительно небольшая поддержка в Донецкой и Луганской областях коррелирует с низким доверием там к действующему главе государства и большей долей тех, кто выступает за внеочередные президентские выборы. Следует отметить, что большинство граждан, а именно 81%, собираются голосовать на президентских выборах. Не имеют такого намерения 16%, и не определились 3% граждан", — замечают социологи.

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В то же время, согласно исследованию, если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье, то 23% опрошенных проголосовали бы за партию "Слуга народа". На втором и третьем месте по электоральным преференциями граждан — ОПЗЖ (16% среди тех, кто определился и пойдет на выборы) и партия "Европейская солидарность" (15% среди тех, кто определился и пойдет на выборы). Так же, как в президентском рейтинге, партия Тимошенко "Батьківщина" занимает четвертое место — 14% среди тех, кто определился и пойдет на выборы. Меньше голосов получила партия Игоря Смешко "Сила и честь" — 7% среди тех, кто определился и пойдет на выборы.

Не преодолели пятипроцентный барьер в абсолютных показателях, получив по 4% среди тех, кто определился и пойдет на выборы, партии "Украинская стратегия Гройсмана" и Мураева "Наши". Также "Партия Шария" и "Партия Притулы" — каждая получила по 3% среди тех, кто определился и пойдет на выборы. И партия "Голос" получила 2% среди тех, кто определился и пойдет на выборы. По сравнению с настроениями респондентов относительно участия в президентских выборах, доля желающих голосовать за народных депутатов немного ниже — 70% заявляют о своем желании голосовать на парламентских выборах. Однако 25% не пойдут на парламентские выборы и не будут голосовать. И еще 5% граждан не определились.

Украинский институт будущего провел всеукраинское социологическое исследование «Социально-политические настроения украинцев: сентябрь 2021" совместно с социологической компанией New Image Marketing Group среди 2 400 респондентов по всей территории Украины в период с 18 по 28 сентября 2021 года, погрешность составляет не более 2%.

По материалам: Укринформ