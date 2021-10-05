Разумкова отстранили от ведения заседаний Рады

05.10.2021 12:12

Укринформ

Народные депутаты отстранили Председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова от ведения пленарных заседаний парламента на два дня.

Соответствующее решение поддержали 240 народных депутатов, передает корреспондент Укринформа.

Инициаторами предложения стали члены фракции "Слуга народа" и депутатских групп "Доверие" и "Партия "За будущее".

Свое предложение они аргументировали якобы нарушением Председателем ВР регламента.

В частности, как заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко во время рассмотрения вопроса об отстранении Разумкова от председательства, он был инициирован из-за отказа спикера ставить на голосование Согласительного совета депутатские предложения в недельную повестку дня.

"Вчера на заседании Согласительного совета Председателем Верховной Рады Дмитрием Александровичем Разумковым были не соблюдены требования части 4 статьи 73 регламента Верховной Рады в связи с его отказом ставить на голосование Согласительного совета предложение о расписании пленарных заседаний на 5-8 октября, которое было предложено депутатской фракцией партии "Слуга народа". Считаем, что указанными действиями Председатель Верховной Рады Дмитрий Александрович Разумков пренебрег правом депутатских фракций вносить предложения в недельную повестку дня, что является грубым нарушением регламента Верховной Рады. Депутатская фракция "Слуга народа", депутатские группы "За будущее" и "Доверие", руководствуясь частью 2 статьи 29 регламента ВР, в связи с грубым нарушением регламента ВР председательствующим на пленарном заседании вносят предложение об отстранении председательствующего на пленарном заседании на два пленарных дня", — объяснил Корниенко.

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Как сообщал Укринформ, народные депутаты из фракции "Слуга народа" 2 октября собрали необходимые 150 подписей для инициирования отзыва с должности Председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Это произошло в рамках двухдневного выездного заседания фракции "СН" в Трускавце. По информации пресс-секретаря фракции "СН" Юлии Палийчук, народные депутаты от фракции "Слуга народа" во время выездного заседания политсилы в Трускавце решили в понедельник, 4 октября, начать процедуру отзыва Дмитрия Разумкова с должности Председателя Верховной Рады.

Председатель партии, первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко высказал мнение, что голосование за отзыв Дмитрия Разумкова может произойти и на этой пленарной неделе (с 5 по 8 октября).

Разумков на брифинге 4 октября отметил, что не будет затягивать процесс рассмотрения данного вопроса, однако подчеркнул, что осуществить это на неделе с 5 по 8 октября невозможно согласно срокам, предусмотренным Регламентом.

Главной кандидатурой на пост главы украинского парламента является действующий первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

По материалам: Укринформ