Рада на этой неделе не планирует рассматривать отставки в Кабмине — Корниенко

Рада на этой неделе не планирует рассматривать отставки в Кабмине — Корниенко

04.10.2021 15:47

Укринформ

Народные депутаты не планируют рассматривать кадровые изменения в Кабинете Министров в течение этой недели.

Об этом председатель партии "Слуга народа", первый заместитель председателя одноименной парламентской фракции Александр Корниенко сообщил во время брифинга в парламенте, передает корреспондент Укринформа.

"Я думаю, что правительство работает. Мы видели многих министров в Трускавце, кого-то не видели. Я думаю, что сейчас надо готовиться к отопительному сезону, решать другие вопросы. Кадровые вопросы, знаете, за ними задержки не будет. На этой неделе отставки не планируются", — сказал парламентарий.

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Как сообщал Укринформ, Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков неоднократно заявлял, что не исключает, что осенью 2021 года произойдут кадровые перестановки в Кабинете Министров. Подобные заявления также делало руководство фракции "Слуга народа" в ВР. Кадровые изменения в правительстве должны были стать одним из вопросов для обсуждения во время выездного заседания фракции "СН" в Трускавце, однако народные депутаты не поднимали его.

По материалам: Укринформ