Украина хочет обсудить Nord Stream 2 и газовый кризис в «нормандском формате» — Кулеба
Украина хочет обсудить Nord Stream 2 и газовый кризис в «нормандском формате» — Кулеба
04.10.2021 11:33
Укринформ
Украина считает, что "Северный поток-2", военная безопасность Украины, ситуация на Донбассе — это непосредственно связанные вопросы, поэтому выступает за их обсуждение в Нормандском формате.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Интерфакс-Украина, передает Укринформ.
"На сегодняшний день переговоры в "нормандском формате" ведутся исключительно на уровне советников лидеров. После визитов Меркель в Москву и Киев состоялись два раунда консультаций, две видеоконференции. Тема газа на них не обсуждалась, но она непосредственно давит извне на участников переговоров. Украина считает, что "Северный поток-2" и военная безопасность Украины, ситуация на востоке Украины — это непосредственно связанные вопросы, поэтому мы выступаем за увязку этих вопросов и их обсуждение", — сказал Кулеба.
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Министр отметил, что на сегодняшнем дне в "нормандском формате" работа на уровне советников продолжается над попыткой организовать саммит, который Ангела Меркель хочет провести и готова проводить еще в статусе канцлера Германии.
"В Нью-Йорке, во время Генеральной Ассамблеи ООН мои немецкий и французский коллеги Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан хотели провести встречу министров иностранных дел "нормандского формата". Я сразу дал согласие. Но Сергей Лавров, как всегда, не нашел времени и возможности. Поэтому ситуация неопределенная. Если бы мы проводили встречу министров, я обязательно бы воспользовался случаем встречи и поднял тему того, как газовый кризис влияет на ситуацию с безопасностью и в Украине, и в Европе в целом", — заверил он.
Глава МИД отметил, что газовый кризис создан в ручном режиме, "поэтому люди понимают, что это не какая-то совокупность сошедшихся факторов, и надо решать этот клубок".
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"Все понимают источник кризиса, как он был создан. Очевидно, в Европе есть мнение, что будет найдено решение с РФ и вопросы стабилизируется. Потому что даже в самых страшных снах западноевропейский политик или бизнесмен не может себе представить, что Россия все-таки их "кинет " и заморозит дома, фабрики и заводы", — пояснил он.
Кулеба уточнил, что мы все видим искусственно созданный газовый кризис в Европе.
"Он накладывается на ускорение «зеленого перехода" в Европе. Мы видим неординарную ситуацию в Китае, которая тоже официально объясняется "зеленым переходом", сокращением добычи угля. Я не исключаю, что проблемы нашей трубы могут стать лишь маленьким элементиком общего энергетического мирового кризиса. "Северный поток-2" еще не заработал, это надо учитывать. И когда газ пойдет по "Северному потоку-2", несмотря на все победные реляции "Газпрома" и России, на сегодняшний день неизвестно", — отметил министр.
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Как сообщал Укринформ, Украина хочет провести нормандскую встречу еще с участием действующего канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
Кулеба подчеркивал, что решения саммита нормандского формата с участием Меркель будут актуальными и для нового правительства ФРГ.
По материалам: Укринформ