В «Слуге народа» считают, что за отставку Разумкова будет более 240 голосов

В «Слуге народа» считают, что за отставку Разумкова будет более 240 голосов

04.10.2021 16:26

Укринформ

Председатель парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия убежден, что за отставку Дмитрия Разумкова с должности Председателя Верховной Рады проголосуют более 240 народных депутатов.

Об этом в Телеграме сообщила пресс-секретарь фракции "СН" Юлия Палийчук, передает Укринформ.

"Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия убежден, что голосование за отставку спикера парламента в сессионном зале наберет более 240 голосов народных депутатов", — написала Палийчук.

По ее словам, во время выездного заседания фракции в Трускавце под коллективной инициативой народных депутатов об отзыве Разумкова с должности спикера собрано 197 подписей.

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"Сбор подписей продолжается и в Киеве", — добавила пресс-секретарь.

Как сообщал Укринформ, народные депутаты из фракции "Слуга народа" 2 октября во время двухдневного выездного заседания в Трускавце собрали необходимые 150 подписей для инициирования отзыва с должности Председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

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Главной кандидатурой на пост председателя парламента является первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

По материалам: Укринформ