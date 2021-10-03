Зеленский: Окружение Путина не хочет, чтобы он проводил встречу со мной тет-а-тет

Зеленский: Окружение Путина не хочет, чтобы он проводил встречу со мной тет-а-тет

03.10.2021 13:19

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что его встреча с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным тет-а-тет могла бы быть результативной.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Трускавце, сообщает корреспондент Укринформа.

"Относительно встречи с Президентом Российской Федерации. Еще раз подтверждаю, что мы готовы к этой встрече. Я считаю, что это правильный шаг. Я хотел бы встретиться с Президентом Российской Федерации. Мне действительно понятно, что в формате тет-а-тет встреча может быть достаточно предметной. Мне понятно, что российская сторона, я думаю, окружение Президента России, не хочет, чтобы он проводил эту встречу со мной именно в формате тет-а-тет, потому что эта встреча может принести неожиданный результат", — сказал Зеленский.

В то же время он акцентировал на том, что готов к встрече в «нормандском формате».

"Я, в принципе, готов к какой-либо встрече, потому что я считаю, что любая встреча на таком уровне поможет Украине в вопросе решения трагедии на Донбассе и в вопросе Крыма", — сказал Зеленский.

Он выразил убеждение в том, что встреча в «нормандском формате» таки состоится.

Как сообщал Укринформ, 20 апреля 2021 года Зеленский обратился к Путину, предложив тому встретиться «в какой-либо точке украинского Донбасса, где идет война».

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В июне Зеленский заявил, что в вопросе вероятной его встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным мяч сейчас — на стороне России. «Наши администрации объединились в отношении адженды и срока, места встречи», — сказал тогда Президент Украины.

Путин 30 июня, комментируя возможность встречи с Зеленским, заявил, что в этом нет смысла, поскольку все вопросы по Украине якобы "решаются в Вашингтоне, Берлине и Париже". На это Зеленский возразил, что какие-либо заявления о так называемом "внешнем управлении" Украиной являются только лишь пропагандистской мантрой для внутреннего потребителя в России.

По материалам: Укринформ