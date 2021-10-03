Работу «слуг народа» Зеленский оценил на твердую «троечку»

02.10.2021 17:54

Укринформ

Президент Владимир Зеленский в рамках выездного заседания парламентской фракции "Слуга народа" в Трускавце, комментируя возможность кадровых изменений, заявил, что сегодня вопрос увольнения министров не стоит, но в то же время есть вопрос к результатам деятельности министров, а также спикера парламента.

Как передает Укринформ, об этом Глава государства сказал в комментарии журналистам, который транслировал телеканал "Дом".

"Относительно вопроса увольнения министров — сейчас этот вопрос не стоит. Есть работа. Работа фракции, работа Кабмина… Есть недовольство работой. И вопрос касаемо спикера, есть вопрос относительно правительства. Но это вопрос не о личностях… Это вопрос к результатам. У всех есть задача — сделать тот или иной результат. И поэтому вопрос к некоторым министрам может быть только один: показывай, какие задачи были и как они выполнены в эти сроки… Мало быть хорошим человеком. В государстве у нас много миллионов хороших людей, которые отдали тебе возможности. И, пожалуйста, изменяй государство к лучшему, не умеешь — извини", — прокомментировал Зеленский.

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На просьбу журналистов оценить деятельность партии "Слуга народа" по 5-балльной шкале Зеленский поставил оценку — "3+". А о себе — заметил, что оценку ему должен ставить народ, который избрал его на эту должность.

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Как сообщал Укринформ, Президент Владимир Зеленский заявил, что основное противоречие в отношении Председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова заключается в том, что он не разделяет программные принципы партии "Слуга народа", которые поддержали 73% граждан Украины на президентских выборах в 2019 году.

По материалам: Укринформ