Членство в ЕС предполагает соблюдение европейских ценностей — дипломат

03.10.2021 02:59

Укринформ

Членство в ЕС предполагает партнерство с обязательным разделением европейских ценностей.

Такое мнение высказал в эфире телеканала "Дом" бывший посол Украины в Хорватии, Боснии и Герцеговине Александр Левченко, передает Укринформ.

По словам дипломата, членство в Евросоюзе — это не просто "членство в элитном клубе".

"Ты находишься в группе стран не просто географического, политического, экономического направления, а стран, которые разделяют ценности. Евросоюз — это вопрос ценностей. Разделяет украинский народ все эти ценности с европейскими народами? Думаю, что да", — отметил Левченко.

При этом, по его словам, Украине стоит сосредоточиться на соответствии стандартам ЕС.

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Экс-посол также отметил, что Киев может сохранять реалистичные представления о будущем Украины в Европейском Союзе.

"Сначала был оптимизм, когда принимали первые постсоциалистические страны в организацию — с распростертыми объятиями, с огромными миллиардными инвестициями. Таких миллиардных инвестиций уже нет. Надо быть реалистами. Того, что получили те страны при вступлении, Украина, если вступит, уже не получит", — сказал дипломат.

Как сообщалось, саммит Украина-ЕС в этом году состоится 12 октября в Киеве.

По материалам: Укринформ