Зеленский обеспокоен новостями о задержании Саакашвили в Грузии – Никифоров

01.10.2021 20:29

Укринформ

В Офисе Президента внимательно следят за сообщениями о задержании в Грузии экс-президента этой страны, председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеила Саакашвили.

Об этом в Фейсбуке сообщил пресс-секретарь Президента Сергей Никифоров, передает Укринформ.

«Внимательно следим за сообщениями о задержании председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеила Саакашвили. Президент Владимир Зеленский обеспокоен такими новостями и тоном заявлений, которые звучат в Грузии относительно возможного развития ситуации», — написал он.

По словам пресс-секретаря, Украина обращается к грузинской стороне за разъяснениями относительно всех обстоятельств и причин такого шага в отношении украинского гражданина.

При этом Никифоров отметил, что Посольство Украины в Грузии пока не получило официальной информации о задержании. «Но наши консулы уже работают над тем, чтобы предоставить Михеилу Саакашвили всю необходимую помощь», — подчеркнул он.

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Как сообщал Укринформ, утром в пятницу, 1 октября, Саакашвили разместил видеоролик в Фейсбуке, в котором сказал, что находится в Батуми.

Однако заместитель главы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе позже заявил, что Саакашвили, объявивший о своем возвращении на родину, не покидал территорию Украины.

В то же время вечером премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили 1 октября задержали в этой стране.

Саакашвили возглавлял Грузию в 2008-2013 годах. После поражения на выборах в 2013 году он покинул страну. После чего против политика возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки.

В 2015 году он лишился грузинского гражданства и уже почти шесть лет является гражданином Украины.

Экс-пезидент Михеил Саакашвили в Грузии объявлен во внутригосударственный розыск. Он не возвращался в Грузию уже восемь лет, хотя много раз обещал сделать это.

По материалам: Укринформ