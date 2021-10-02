Зеленский обеспокоен новостями о задержании Саакашвили в Грузии – Никифоров
Зеленский обеспокоен новостями о задержании Саакашвили в Грузии – Никифоров
01.10.2021 20:29
Укринформ
В Офисе Президента внимательно следят за сообщениями о задержании в Грузии экс-президента этой страны, председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеила Саакашвили.
Об этом в Фейсбуке сообщил пресс-секретарь Президента Сергей Никифоров, передает Укринформ.
«Внимательно следим за сообщениями о задержании председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеила Саакашвили. Президент Владимир Зеленский обеспокоен такими новостями и тоном заявлений, которые звучат в Грузии относительно возможного развития ситуации», — написал он.
По словам пресс-секретаря, Украина обращается к грузинской стороне за разъяснениями относительно всех обстоятельств и причин такого шага в отношении украинского гражданина.
При этом Никифоров отметил, что Посольство Украины в Грузии пока не получило официальной информации о задержании. «Но наши консулы уже работают над тем, чтобы предоставить Михеилу Саакашвили всю необходимую помощь», — подчеркнул он.
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Как сообщал Укринформ, утром в пятницу, 1 октября, Саакашвили разместил видеоролик в Фейсбуке, в котором сказал, что находится в Батуми.
Однако заместитель главы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе позже заявил, что Саакашвили, объявивший о своем возвращении на родину, не покидал территорию Украины.
В то же время вечером премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили 1 октября задержали в этой стране.
Саакашвили возглавлял Грузию в 2008-2013 годах. После поражения на выборах в 2013 году он покинул страну. После чего против политика возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки.
В 2015 году он лишился грузинского гражданства и уже почти шесть лет является гражданином Украины.
Экс-пезидент Михеил Саакашвили в Грузии объявлен во внутригосударственный розыск. Он не возвращался в Грузию уже восемь лет, хотя много раз обещал сделать это.
По материалам: Укринформ