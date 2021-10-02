Шмыгаль представил обновленную программу Кабмина — что она предусматривает

Шмыгаль представил обновленную программу Кабмина — что она предусматривает

02.10.2021 10:14

Укринформ

Премьер-министр Денис Шмыгаль на выездном заседании фракции партии «Слуга народа» представил обновленную Программу деятельности правительства.

Об этом сообщает Правительственный портал, передает Укринформ.

По словам главы правительства, в Программу вошли совместные наработки чиновников, парламентариев и представителей Офиса Президента, а также более 500 привлеченных экспертов.

«Документ включает лучшие мировые практики организации работы всей власти. Программа состоит из трех групп национальных приоритетов: граждане, государство, экономика. Далее идут 12 национальных приоритетов, которые содержат 97 задач и более 2000 мероприятий», — подчеркнул Премьер-министр.

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Он отметил, что целью Программы является, в частности, сервис для граждан, прогнозируемые источники финансирования, достижение ожидаемых результатов, контроль за исполнением.

Глава правительства также отметил, что изменится подход к реализации Программы. Он будет предусматривать качественное наполнение документа благодаря привлечению экспертов, аналитиков, бизнеса и общественности, а также использование ІТ-инструментов, необходимых для эффективного ее выполнения.

«В ІТ-инструмент уже внесены все задачи, стоящие перед Кабинетом Министров и министерствами, сотни показателей и таймлайнов, которые позволят в режиме реального времени понимать, как достигаются результаты», — отметил Шмыгаль.

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Как сообщалось, парламентская фракция партии «Слуга народа» проводит выездное заседание в Трускавце 1-2 октября.

В мероприятии планируют принять участие Президент Владимир Зеленский и представители Офиса Президента, члены Кабинета Министров, председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов, Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник и другие.

Руководитель фракции Давид Арахамия сообщил журналистам, что 2 октября на заседании фракции в Трускавце обсудят кадровые изменения в Кабинете Министров.

Фото: Правительственный портал

По материалам: Укринформ