Политика

На заседании «Слуги народа» презентуют план реформ до 2023 года

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На заседании «Слуги народа» презентуют план реформ до 2023 года

На заседании «Слуги народа» презентуют план реформ до 2023 года

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02.10.2021 19:20

Укринформ

На выездном заседании парламентской фракции партии "Слуга народа" 8 рабочих групп, которые разрабатывали повестку дня реформ на 2021-2023 гг. в разных сферах, докладывают о результатах Президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы, передает Укринформ.

В частности, как отмечается, первая группа рассказала о трансформации в сфере нацобороны и международных отношений.

"Среди предложенных целей — членство в НАТО, успешное завершение реформы СБУ, создание и развитие национальной системы стойкости, система национального сопротивления, реинтеграция ВОТ, информационный суверенитет, разблокировка вопроса в ТКГ по обмену пленных, укрепление созданных Украиной альянсов: Крымская платформа, Люблинский треугольник, квадрига с Турцией, Ассоциированное трио", — заметили в "СН".

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На заседании «Слуги народа» презентуют план реформ до 2023 года

На заседании «Слуги народа» презентуют план реформ до 2023 годаДалее депутаты, правительственные чиновники и представители Офиса Президента представляют план реформ на 2021-2023 гг. в области энергетической независимости и зеленой трансформации. Среди целей — интеграция европейской и украинской энергосистемы и рынков, наращивание добычи газа, нефти + 20%, увеличение нефтепереработки, снижение зависимости от импортных энергоресурсов. Кроме того, важными станут развитие и внедрение энергоэффективных технологий, увеличение доли атомной генерации на 10% и сокращение импорта природного газа.

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На заседании «Слуги народа» презентуют план реформ до 2023 года

На заседании «Слуги народа» презентуют план реформ до 2023 года

В то же время в области зеленой трансформации планируется развивать возобновляемые источники топлива, экомодернизацию промышленности, увеличение доли экологического транспорта, снижение потерь в энергосетях.

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На заседании «Слуги народа» презентуют план реформ до 2023 года

В сфере экологической безопасности и защиты окружающей среды, по мнению политиков, необходимо увеличивать продолжительность жизни в Украине, адаптироваться к изменению климата. В то же время акцентируется внимание на необходимости развивать инфраструктуру для переработки отходов, рационально использовать природные ресурсы и увеличивать лесной фонд Украины.

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На заседании «Слуги народа» презентуют план реформ до 2023 года

На заседании «Слуги народа» презентуют план реформ до 2023 года

Как сообщалось, парламентская фракция партии «Слуга народа» проводит выездное заседание в Трускавце 1-2 октября. Мероприятие проходит в отеле Rixos-Prykarpattya.

Участники разделились на 8 групп и, в соответствии с Планом трансформации, разрабатывали повестку дня реформ на 2021-2023 гг. в разных сферах.

По материалам: Укринформ

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0 0 1 минута чтения
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