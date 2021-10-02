Корниенко не исключает, что «Слуги» обсудят отзыв Разумкова в субботу

Корниенко не исключает, что «Слуги» обсудят отзыв Разумкова в субботу

01.10.2021 20:02

Укринформ

Глава партии, первый замглавы парламентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко не исключает, что члены фракции обсудят вопрос возможного отзыва с должности Председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова на заседании в субботу.

Об этом Корниенко сказал на брифинге в медиацентре в отеле Rixos-Prykarpattya в Трускавце, где происходит двухдневное выездное заседание фракции "СН", передает корреспондент Укринформа.

"Я думаю, что мы можем обсудить этот вопрос завтра в блоке общих вопросов после того, как мы пройдем нашу содержательную программу относительно кластеров, законов и так далее", — сказал Корниенко.

Он также подчеркнул, что выездное заседание фракции созывалось не для того, чтобы собрать подписи за отставку Разумкова.

"Как только дойдем до подписных — будем определяться", — добавил Корниенко.

Председатель партии "СН" также заметил, что у него нормальные рабочие отношения с Разумковым.

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Как сообщал Укринформ, 30 сентября Председатель Верховной Рады Разумков заявил, что руководитель фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия инициировал сбор подписей за его отзыв с должности спикера. Разумков сообщил, что народные депутаты уже 30 сентября получат подписные листы об отзыве его с должности. По Регламенту ВР достаточно собрать 150 подписей для внесения соответствующего вопроса в повестку дня пленарного заседания.

Около 16 :00 пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний сообщила в Фейсбуке, что подписные листы по обращению фракции «Слуга народа» об отзыве Председателя Верховной Рады готовы и находятся в парламентском Аппарате.

Через несколько часов пресс-секретарь спикера сообщила, что председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия обратился к Председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову для повторной выдачи подписных листов по отзыву спикера.

Официальный представитель фракции партии "Слуга народа" Юлия Палийчук заявила, что вопрос об отзыве с должности руководства парламента на заседаниях фракции не поднимался.

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Парламентская фракция партии «Слуга народа» проведет выездное заседание в Трускавце 1-2 октября.

В частности, в мероприятии планируют принять участие Президент Украины Владимир Зеленский и представители Офиса Президента, члены Кабинета Министров, председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов, Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник и другие.

На территории отеля будет работать медиацентр, где будут проводиться брифинги руководства, представителей партии, фракции, а также приглашенных гостей.

Арахамия сообщил журналистам, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" в субботу, 2 октября, на заседании фракции в Трускавце обсудят кадровые изменения в Кабинете Министров.

По материалам: Укринформ