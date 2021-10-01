Украинские госучреждения повысят кибербезопасность благодаря проекту ОБСЕ

01.10.2021 06:49

Укринформ

Украинские госучреждения будут повышать защищенность от киберугроз благодаря проекту ОБСЕ по продвижению кибергигиены среди госслужащих.

Как передает Укринформ со ссылкой на сайт ОБСЕ, соответствующий проект был презентован в четверг в Киеве.

"Новые наработки по популяризации кибергигиены среди работников госучреждений в Украине были представлены сегодня, 30 сентября 2021, на мероприятии в Киеве, организованном Координатором проектов ОБСЕ в Украине в сотрудничестве с Национальным агентством Украины по вопросам государственной службы и Украинской школой управления (УШУ). В частности , среди этих наработок — программа онлайн и очного обучения по основам кибергигиены, оборудованный мобильный тренинговый центр и пул тренеров, готовых к обучению госслужащих", — говорится в сообщении.

Краткосрочный курс «Основы кибергигиены» состоит из 9 онлайн-модулей, размещенных на платформе «Действие. Цифровое образование» и онлайн-ресурсе DESPRO, а также он дополняется 2-дневным глазным тренингом в УШУ, официальном провайдере образовательных услуг по повышению квалификации должностных лиц. Курс охватывает ряд тем по распространенным угрозам киберпространства (таких как взлом, фишинг) и освещает способы их избежания.

Для возможности проводить тренинги в различных локациях Координатор проектов ОБСЕ в Украине обеспечил УШУ 20 комплектами ноутбуков с соответствующим лицензионным программным обеспечением. Также были разработаны методическое пособие тренера и рабочая тетрадь госслужащего-участника тренинга с кибергигиены. Кроме этого был сформирован пул из 52 тренеров, прошедших методологическое и практическое обучение с последующим пилотированием тренинговой программы.

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"Закончив курс, каждый госслужащий имеет право на получение сертификата на 1 кредит Европейской системы перевода и накопления кредитов (ЕКТС) в рамках ежегодного обязательного повышения квалификации. 1 ЕКТС равен 30 часам ежегодного обязательного повышения квалификации среди госслужащих", — говорится в сообщении.

Для дальнейшей поддержки украинских партнеров в вызовах киберпространства, Координатор проектов ОБСЕ в Украине также начинает в октябре 2021года информационно-просветительскую кампанию и разработку программы повышения квалификации ИТ-специалистов госучреждений.

По материалам: Укринформ