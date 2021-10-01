Никакой коллизии поправок в законе об олигархах нет — Вениславский

01.10.2021 11:49

Укринформ

Текст законопроекта №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, которые связаны с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" не содержит взаимоисключающих правок.

Об этом в программе "Украина на самом деле" телеканала "Дом" заявил представитель Президента в Конституционном Суде Украины, народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский, передает Укринформ.

По его убеждению, затягивание принятия так называемого закона об олигархах, инициированного Президентом Владимиром Зеленским, было связано с сопротивлением со стороны самой олигархической системы.

"Ощущения такие, что олигархическая система оказывает сопротивление, как никакому другому законопроекту. По уровню сопротивления можно сравнивать с принятием земельной реформы. Но в отличие от нее закон об олигархах касается очень узкого круга лиц, которые паразитируют на государстве. Мы видим яростное сопротивление. И политическое, и медийное, и пр.", — отметил Вениславский.

По его словам, текст документа прошел тщательную проверку в Комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и не содержит взаимоисключающих правок.

"Я хочу сказать, чтобы не было никаких спекуляций. Мы в Комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки очень тщательно проверили все этапы принятия этого закона. Закон принят в той редакции, которую предлагал комитет. Никаких противоречивых, взаимоисключающих правок в законе нет. А разговоры об этом — лишь политические спекуляции. Те, кто заявляют, что текст закона содержит правки, которые взаимоисключают друг друга, не предоставляют ни одного положения регламента, позволяющего сделать такой вывод", — заявил Вениславский.

Сейчас нет оснований считать, что законопроект вернут в Верховную Раду, заявил представитель Президента в КСУ.

"Поэтому на сегодняшний день единственным вариантом развития событий я вижу подписание этого законопроекта Председателем Верховной Рады и передачу на подпись Президенту. И у меня нет даже оснований говорить о том, что мы можем ждать каких-то неожиданностей относительно возвращения законопроекта в Раду. Такое право имеет только Президент. Президент закон однозначно подпишет, поскольку именно он его инициировал. Поэтому, думаю, что неожиданностей в этом плане мы точно не будем иметь", — подытожил Вениславский.

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Как сообщалось, Верховная Рада 1 июля в первом чтении приняла законопроект об олигархах. 10 сентября Председатель ВР Дмитрий Разумков по просьбе уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой и четырех фракций направил законопроект на экспертизу в Венецианскую комиссию.

23 сентября парламент принял закон об олигархах во втором чтении и в целом. Глава фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что во время голосования приняли во внимание одновременно три (396, 398, 406) поправки, которые противоречат друг другу, и необходимо переголосование ст. 5 закона. Однако представитель Президента в КСУ сказал, что закон не будут переголосовывать, поскольку ст. 131 регламента позволяет устранить противоречия.

Разумков в свою очередь выразил убеждение, что принятие закона об олигархах сопровождалось грубым нарушением закона, однако заявил, что подпишет этот законодательный акт и направит его на подпись Президенту Зеленскому.

По материалам: Укринформ