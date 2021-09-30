Разумков подписал закон о предотвращении антисемитизма в Украине

29.09.2021 15:59

Укринформ

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал Закон "О предупреждении и противодействии антисемитизму в Украине" и направил его на подпись Президенту Владимиру Зеленскому.

Как передает Укринформ, об этом свидетельствуют данные в карточке соответствующего документа №5109 на сайте парламента.

Так, согласно законодательному акту, антисемитизм — это определенное восприятие евреев, которое выражается как ненависть к евреям. В частности, риторические и физические проявления антисемитизма направлены на евреев либо неевреев и/или их собственность, учреждения, религиозные места еврейской общины.

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Законом определяется, что основными проявлениями антисемитизма является отрицание права самоидентификации лиц еврейского происхождения; призыв, сокрытие или оправдание убийства либо причинения вреда лицам еврейского происхождения; высказывание ложных сведений, ненавистнических и озлобляющих заявлений о лицах еврейского происхождения; публичные высказывания, связанные с осуждением лиц еврейского происхождения как коллективно ответственных за реальные либо мнимые правонарушения, совершенные одним лицом или группой лиц независимо от этнического происхождения либо вероисповедания; отрицание факта преследования и массового уничтожения евреев во время Второй мировой войны (Холокост); изготовление, распространение любых материалов, содержащих антисемитские высказывания, а также публичное использование материалов, символов и изображений антисемитского содержания; умышленное повреждение или разрушение зданий, других сооружений, принадлежащих лицам еврейского происхождения, еврейским общинам и общественным еврейским организациям, а также религиозных или культовых сооружений (домов) по мотивам антисемитизма; умышленное повреждение, разрушение или осквернение мест захоронений лиц еврейского происхождения, памятников, памятных знаков, посвященных лицам еврейского происхождения, по мотивам антисемитизма; нетерпимость к лицам нееврейского происхождения, которые были идентифицированы как лица еврейского происхождения; призывы к антисемитизму.

Кроме того, законом устанавливается, что антисемитизм и его проявления в Украине запрещаются. Лица, виновные в нарушении требований данного закона, несут гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность в соответствии с законом. В то же время лицо, пострадавшее вследствие антисемитизма и его проявлений, имеет право на возмещение материального и морального ущерба.

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Данный закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Как сообщал Укринформ, Верховная Рада 22 сентября приняла закон о предупреждении и противодействии антисемитизму в Украине.

Фото: rada.gov.ua

По материалам: Укринформ