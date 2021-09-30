Фракция ОПЗЖ не будет поддерживать отставку Разумкова

Фракция ОПЗЖ не будет поддерживать отставку Разумкова

30.09.2021 18:43

Укринформ

Парламентская фракция "Оппозиционная платформа — За жизнь" не будет поддерживать отставку Председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Об этом сообщила пресс-служба фракции в комментарии Укринформу.

"Фракция не будет поддерживать (отставку Разумкова — ред.)", — сказали в пресс-службе.

Ранее во фракциях партий "Европейская солидарность" и "Голос" заявили, что не будут поддерживать отставку Разумкова с должности спикера.

Фракция "Голоса" насчитывает 20 депутатов, "Европейской солидарности" — 27, ОПЗЖ — 44 депутата.

Как сообщалось, 30 сентября Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что руководитель фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия инициировал сбор подписей за отзыв его с должности спикера. По словам Разумкова, народные депутаты уже 30 сентября получат подписные листы об отзыве его с должности. Согласно Регламенту ВР, достаточно собрать 150 подписей для внесения соответствующего вопроса в повестку дня пленарного заседания.

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Представитель фракции партии "Слуги народа" Юлия Палийчук заявила, что вопрос об отзыве с должности руководства парламента на заседаниях фракции не поднимался.

По материалам: Укринформ