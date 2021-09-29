Разумков заявил, что у него нет конфликта со «Слугой народа»

Разумков заявил, что у него нет конфликта со «Слугой народа»

28.09.2021 21:57

Укринформ

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что у него нет конфликта ни с партией "Слуга народа", ни с ее парламентской фракцией.

Об этом Разумков сказал в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает корреспондент Укринформа.

"У меня нет конфликта с партией ("Слуга народа" — ред.) и фракцией", — отметил Глава ВР.

Отвечая на вопрос, есть ли у него конфликт с вице-спикером Русланом Стефанчуком, Дмитрий Разумков сказал: "Желание некоторых коллег получить те или иные должности — это тоже нормально. Я думаю, что лучше спросить это (желает ли стать Главой ВР — ред.) у Руслана Стефанчука".

Читайте также: Разумков: Если Верховная Рада примет решение отправить меня в отставку – уйду

Разумков также сообщил, что пока не получил приглашение на выездное заседание фракции "Слуга народа", которое состоится в Трускавце.

"По состоянию на сегодня меня не пригласили. Я видел позицию Давида Георгиевича (Арахамии, руководителя фракции — ред.), что меня не пригласили, потому что я внефракционный народный депутат. Это действительно так. В прошлый раз (в 2019 году — ред.) я был депутатом, поэтому ездил ", — сказал Глава ВР.

Он добавил, что не отказал бы, если бы такое приглашение поступило.

Комментируя информацию о том, что на выездном заседании фракции может решаться вопрос о его отзыве с должности руководителя парламента, Разумков сказал: "Судьба спикера может решаться где угодно, но решать все будет Верховная Рада".

Читайте также: «Слуги народа» будут самостоятельно платить за поездку в Трускавец — депутат

Как сообщал Укринформ, в некоторых СМИ в последнее время распространяется информация, будто в скором времени планируется замена Главы Верховной Рады. Дмитрий Разумков заявил, что не будет держаться за должность, если народные депутаты инициируют его отзыва.

Напомним, парламентская фракция партии "Слуга народа" проведет выездное заседание в Трускавце 1-2 октября. Председатель фракции Давид Арахамия заявил, что Дмитрия Разумкова не приглашали, поскольку он не является ее членом.

Фото: rada.gov.ua

По материалам: Укринформ