Разумков останется в политике в случае отзыва с поста Главы ВР

Разумков останется в политике в случае отзыва с поста Главы ВР

28.09.2021 21:36

Укринформ

Дмитрий Разумков планирует оставаться в политике в случае его отзыва с должности Главы Верховной Рады.

Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает корреспондент Укринформа.

"100% (хочу остаться в политике — ред.). Мне нравится моя работа и в качестве народного депутата, и в качестве Главы Верховной Рады. Я буду работать. Я останусь в политике и буду дальше двигаться. Я точно буду двигаться дальше, потому что мы не выполнили еще тех обещаний, которые давали в 2019 году", — заметил спикер.

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Он подчеркнул, что будет продолжать политическую деятельность, несмотря на возможное противодействие оппонентов. В то же время Разумков не конкретизировал, кто ему может препятствовать.

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Как сообщалось, в некоторых СМИ несколько месяцев распространяется информация, что вскоре якобы планируется смена Главы Верховной Рады. Дмитрий Разумков заявил, что не будет держаться за должность, если народные депутаты инициируют его отзыв с поста Председателя ВР.

По материалам: Укринформ