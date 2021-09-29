Маркарова рассказала о подготовке Комиссии стратегического партнерства Украина-США

Эксклюзив

29.09.2021 18:09

Укринформ

Подготовка к заседанию Комиссии стратегического партнерства (КСП) между Украиной и США в обновленном формате проходит в активном режиме, и уже сейчас готовятся документы и происходит интенсивное обсуждение вопросов, которые будут выноситься на повестку дня.

Об этом сообщила в эксклюзивном комментарии Укринформу посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова.

«Мы сейчас находимся в активном обсуждении с нашими американскими коллегами и МИД Украины, а также работаем над теми документами, которые будем рассматривать на заседании Комиссии стратегического партнерства», — рассказала руководитель Посольства Украины в Вашингтоне.

Она отметила, что для обсуждений готовятся все вопросы, определенные в совместном заявлении президентов Украины и США по результатам их встречи в начале сентября.

«То, как структурировано совместное заявление президентов, Комиссия фактически будет охватывать все определенные в нем направления. Это касается и вопросов обороны и демократии, и правосудия и прав человека, а также энергетической безопасности, климата, экономического сотрудничества», — уточнила Маркарова.

По ее словам, приоритетное внимание будет обращаться, безусловно, на безопасность и противодействие российской агрессии. Она добавила, что основные направления взаимодействия в этой сфере определены в подписанных во время визита документах относительно оборонного партнерства и особенно в рамочном соглашении с Пентагоном. «Мы сейчас очень активно работаем уже в развитие этих договоренностей», — подчеркнула посол.

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Что касается сроков проведения заседания Комиссии стратегического партнерства, они согласуются и будут известны уже в ближайшее время. «По датам мы определяем, но это точно будет до конца года», — отметила дипломатка.

Она также подчеркнула, что по результатам работы Комиссии ожидается не просто разработка плана, но и «утверждение Хартии стратегического партнерства, которая не обновлялась с 2008 года». Поэтому, по ее словам, «сейчас происходит очень активная и продуктивная работа».

Кроме того, посол сообщила, что украинская и американская стороны работают над подготовкой Стратегического энергетического диалога. Она подтвердила, что этот формат будет включать, в том числе, обсуждение вызовов Nord Stream 2, «но будет гораздо шире».

Энергетический диалог будет охватывать также сотрудничество в атомной энергетике, развитии возобновляемой энергетики, климатические вопросы и другие пункты, определенные в совместном заявлении министров энергетики двух стран, добавила Маркарова. По ее словам, все эти вопросы также находятся в режиме обсуждения с американской стороной.

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Как сообщал Укринформ, Президент Украины Владимир Зеленский и глава Белого дома Джозеф Байден во время встречи в Вашингтоне в начале сентября договорились активизировать работу Комиссии стратегического партнерства. Как подчеркнули в Офисе Президента Украины, КСП будет «переориентирована и обеспечена ресурсами для преодоления вызовов XXI века».

По материалам: Укринформ