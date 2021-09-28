Кулеба считает, что Украине следует отказаться от «партнерозависимости»

28.09.2021 00:49

Укринформ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что Украине не стоит бояться выстраивать свою политику с учетом собственных интересов, а не реакции международных партнеров.

Об этом Кулеба заявил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, сообщает корреспондент Укринформа.

"У нас за 30 лет независимости выработалась такая "партнерозависимость": "А что скажут партнеры?", "А куда мы без партнеров?", "А пусть сначала партнеры договорятся, а потом там где-то подскочит, где-то поддержим"… Я категорически предлагаю оторваться от этой логики, потому что так долго мы в партнерозависимости не протянем. Мы должны не бояться выстраивать свою политику", — отметил Кулеба.

Он акцентировал, что необходимо работать с партнерами, заручаться их поддержкой, но полагаться только на себя.

Читайте также: В МИД объяснили, почему Киев не разрывает дипломатические отношения с Москвой

"И Беларусь — это классический случай, где мы должны испытывать именно эту модель… У нас тысяча километров общей границы с режимом человека, который много лет притворялся другом Украины, на самом деле заводя свою страну в российскую конюшню. Беларусь — это та сфера, где Украина должна внедрять свою собственную политику", — убежден глава украинской дипломатии.

Кулеба добавил, что политика может отличаться в нюансах, но принципиальным остается непризнание Александра Лукашенко президентом Беларуси.

Читайте также: ВСУ не фиксируют возвращения российских войск в места дислокации после учений с Беларусью

Глава МИД упомянул о необходимости полагаться исключительно на свои силы, говоря и о вероятной встрече Зеленского и Путина. Этим он обосновывал ее целесообразность, несмотря на сотрудничество с другими партнерами Украины в Нормандском формате (Германия, Франция).

Как сообщал Укринформ, в МИД Украины заявили, что Александр Лукашенко усвоил шаблоны российской пропагандистской риторики, одновременно превращая Беларусь в сплошную военную базу РФ.

По материалам: Укринформ