Квин призывает закрепить децентрализацию в Конституции Украины

28.09.2021 05:39

Укринформ

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин призывает украинскую власть внести изменения в Конституцию в части децентрализации.

Об этом Квин заявила во время презентации проекта USAID "ГОВЕРЛА", передает корреспондент Укринформа.

"После успешных местных выборов 2020 года, когда украинцы избрали представителей в объединенные громады, пора начать новую фазу децентрализации… Одним из следующих критически важных шагов децентрализации является принятие поправки к Конституции. Это шаг, который долго обсуждали, и я призываю вас к совместной работе над его завершением", — отметила Квин.

Временная поверенная заметила, что реформа децентрализации может обеспечить представление лучших демократических практик на всех уровнях управления в Украине. Она добавила, что в США считают децентрализацию наиболее успешной реформой Украины с 2014 года.

Читайте также: Шмыгаль анонсировал ряд законопроектов в рамках дальнейшей децентрализации

"Украина придерживается своего курса. Я видела, как Офис Президента Зеленского усиливает и углубляет реформу децентрализации в течение последних двух лет. Эта реформа получила публичное одобрение, закрепила высокий уровень доверия к местной власти", — акцентировала дипломат.

Квин подчеркнула, что США будут поддерживать Украину и в дальнейшем и гордятся тем, что приобщаются к созданию инклюзивных, подотчетных и самостоятельных громад.

Как сообщал Укринформ, в декабре 2019 года Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)".

Читайте также: В Минрегионе сказали, от чего зависит успех децентрализации

В январе 2020 года, после дискуссий в обществе, в экспертной среде и органах местного самоуправления предложенные изменения были отозваны из парламента для доработки.

С тех пор продолжалась работа по наработке новой редакции изменений к Конституции в части децентрализации.

Представитель Президента в Конституционном Суде Федор Вениславский конце июня этого года заявил, что законопроект о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации может быть представлен в Верховной Раде в начале следующей сессии. Он спрогнозировал, что документ будет принят в первом чтении до конца года.

По материалам: Укринформ