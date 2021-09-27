В Украине утвердили нацсистему устойчивости — Зеленский ввел в действие решение СНБО

В Украине утвердили нацсистему устойчивости — Зеленский ввел в действие решение СНБО

27.09.2021 18:38

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны "О внедрении национальной системы устойчивости".

Как передает Укринформ, соответствующий указ № 479/2021 от 27 сентября опубликован на сайте главы государства.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 августа 2021 года "О внедрении национальной системы устойчивости", — говорится в сообщении.

Также утверждается Концепция обеспечения национальной системы устойчивости.

Контроль за исполнением решения СНБО, введенного в действие этим указом, возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Концепция обеспечения национальной системы устойчивости определяет цели, основные принципы, направления, механизмы и сроки внедрения и функционирования национальной системы устойчивости, направленной на обеспечение способности государства и общества своевременно идентифицировать угрозы, выявлять уязвимости и оценивать риски национальной безопасности, предотвращать или минимизировать их негативные воздействия, эффективно реагировать, быстро и полномасштабно восстанавливаться после возникновения угроз или наступления чрезвычайных и кризисных ситуаций всех видов, включая угрозы гибридного типа, но не ограничиваясь ими.

Формирование такой системы должно предусматривать согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти и органов местного самоуправления, существующих и создаваемых общегосударственных систем, определение механизма координации такой деятельности, четкое распределение полномочий и ответственности, формирование планов согласованных действий в условиях предотвращения, реагирования и ликвидации последствий действия угроз и кризисных ситуаций.

Концепцию предполагается реализовать на протяжении 2021-2025 годов.

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Как сообщал Укринформ, 20 сентября Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны "О предложениях к проекту Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2022 год" по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины".

По материалам: Укринформ