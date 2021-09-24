В Раде зарегистрировали 12 постановлений об отмене закона об олигархах

В Раде зарегистрировали 12 постановлений об отмене закона об олигархах

24.09.2021 18:31

Укринформ

В парламенте зарегистрировано 12 проектов постановлений об отмене решения Верховной Рады от 23 сентября о принятии во втором чтении и в целом проекта закона "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" (№5599).

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады, передает Укринформ.

Депутаты аргументируют свою позицию тем, что закон "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" (№5599) якобы был принят с грубым нарушением Регламента.

Авторами документов являются народные депутаты от фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко (проект постановления №5599-П); Алексей Гончаренко (№5599-П1); Иванна Климпуш-Цинцадзе (№5599-П2); Николай Княжицкий (№5599-П3); Михаил Бондарь (№5599-П4); Олег Синютка (№5599-П5); Владимир Вятрович (№5599-П6); Ирина Фриз (№5599-П7); Ростислав Павленко (№5599-П9); Мария Ионова (№5599-П10)).

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Кроме того, аналогичный проект постановления №5599-П11 зарегистрировали народные депутаты от фракции "Оппозиционная платформа — за жизнь" Василий Нимченко и Юрий Загородний.

Как сообщал Укринформ, 23 сентября во время голосования во втором чтении закона "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" (№5599) одновременно были учтены правки №396, №398, №406, которые противоречат друг другу.

Депутаты рассматривали законопроект постатейно, применив к нему соответствующую процедуру, согласно статье 119 Регламента Верховной Рады.

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Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендует парламенту переголосовать закон "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" (№5599) из-за коллизии правок.

Комитет предлагает изложить статью 5 закона в редакции, которая предусматривает, что решение о признании лица олигархом принимается Советом национальной безопасности и обороны на основании представления Кабинета Министров, члена СНБО, Нацбанка, СБУ или Антимонопольного комитета Украины.

В то же время учтенная поправка №398 предусматривает, что вносить лицо в Реестр олигархов будет Национальное агентство по предупреждению коррупции по обращению специальной комиссии. Среди авторов этой поправки — Председатель ВР Дмитрий Разумков.

По материалам: Укринформ