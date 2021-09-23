Зеленский встретился с премьером Великобритании

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23.09.2021 08:32

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нью-Йорке обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном сотрудничество двух стран в ряде сфер.

Об этом Президент написал в Твиттере, передает Укринформ.

"Во время встречи с моим другом Борисом Джонсоном обсудили усиление взаимодействия Украины и Великобритании в сферах торговли, обороны, финансов, энергетики. Подвели первые итоги Соглашения о свободной торговле — рост товарооборота на 70%", — сказано в твите главы государства.

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По информации пресс-службы ОП, также Зеленский и Джонсон обменялись мнениями относительно ситуации в сфере безопасности на востоке и вокруг Украины, в частности в Черноморско-Азовском регионе.

Зеленский поблагодарил за поддержку целостности Украины и Крымской платформы.

Особое внимание во время встречи было уделено дальнейшему взаимодействию с Великобританией в отношении развития оборонных дееспособностей Украины и укрепления украинского флота.

Кроме того, Зеленский передал премьер-министру Великобритании список из почти 450 украинских граждан, которых незаконно удерживают на временно неподконтрольных территориях и в РФ.

Во время встречи собеседники обсудили взаимодействие в сфере энергетики, в частности атомной, и вызовы для европейского региона в связи с реализацией проекта «Северный поток-2». Президент Украины подчеркнул, что этот проект является геополитическим оружием России.

Стороны обсудили дальнейшие меры политического диалога на наивысшем уровне, включая проведение инаугурации заседания Диалога стратегического партнерства. Также Зеленский проинформировал Джонсона о намерении принять участие в сегменте высокого уровня 26-й Конференции стран — участниц Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая состоится в Глазго 1-2 ноября.

Зеленский пригласил Джонсона посетить Украину с визитом.

Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский 22 сентября выступил на совместных дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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Президент Владимир Зеленский призвал Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга содействовать освобождению украинцев, незаконно удерживаемых на временно неподконтрольных территориях и в Российской Федерации.

По материалам: Укринформ