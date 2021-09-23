Президент Эстонии: Украина может рассчитывать на нашу твердую поддержку

23.09.2021 06:17

Укринформ

Эстония призывает мировое сообщество не забывать о российской оккупации Крыма и агрессии на востоке Украины.

О поддержке Украины в речи на сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд, сообщает корреспондент Укринформа.

"Нельзя забывать об оккупированном Крымском полуострове и ситуации на востоке Украины. Украина может рассчитывать на нашу твердую и непоколебимую поддержку своего суверенитета и территориальной целостности, а также на политику непризнания незаконной аннексии Крыма Россией", — сказала Кальюлайд.

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По ее убеждению, "безопасность — неделима, поэтому безопасность Украины является и нашей безопасностью". "В качестве избранного члена Совета безопасности ООН мы продолжаем поддерживать в его повестке дня вопрос российской агрессии на Донбассе и незаконной аннексии Крыма", — отметила президент Эстонии.

Как сообщалось, в конце августа Кальюлайд заявила, что Евросоюзу следует смелее действовать в вопросе расширения в отношении восточных партнеров. Вместе с тем, по ее словам, Украине, Молдове и Грузии необходимо "еще 20 лет работы", чтобы быть готовыми к членству в ЕС.

По материалам: Укринформ