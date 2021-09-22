Зеленский провел переговоры с генсеком и главой Генассамблеи ООН

22.09.2021 00:26

Укринформ

Президент Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, а также с новоизбранным председателем ГА ООН Абдуллой Шахидом.

Как сообщает собственный корреспондент Укринформа в Нью-Йорке, обе встречи состоялись в штаб-квартире ООН.

Во время бесед с Гутеррешем и Шахидом Зеленский поднял вопрос поддержки Крымской платформы со стороны ООН — самой влиятельной международной организации.

«Крымская платформа основана на резолюциях ООН и международном праве, — сказал журналистам пресс-секретарь Президента Сергей Никифоров. — На саммите Крымской платформы были представлены НАТО и ЕС, а представителя ООН не было».

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Никифоров напомнил, что Россия пыталась противодействовать включению в повестку дня Генассамблеи вопроса «Ситуация на временно оккупированных территориях Украины», однако ГА большинством голосов сохранила его в повестке дня и включила для рассмотрения на очередной сессии.

В разговоре с Гутеррешем Президент, кроме политических, поднял также «прагматичные» вопросы. ООН является одним из крупнейших потребителей товаров и услуг в мире, сказал Никифоров. Ежегодно организация закупает товаров на 20 млрд долларов, в том числе в Украине — на 200 млн. Но, по его словам, имеется большой потенциал для расширения такого сотрудничества. В частности, Украина готова предложить транспортные услуги, участие в программах ООН по поставкам продовольствия, кроме того, у нас развита IT-сфера.

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Также во вторник вечером Зеленский должен встретиться с президентом Турции Эрдоганом, представителями украинской общины и украинских церквей.

Как сообщал Укринформ, 20 сентября Президент Украины прибыл с рабочим визитом в США для участия в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

21 сентября он принял участие в открытии 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 22 сентября запланировано выступление Зеленского в общих дебатах на Генассамблее.

Фото: ОП

По материалам: Укринформ