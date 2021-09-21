Зеленский ждет от Байдена ответ относительно плана трансформации Украины

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21.09.2021 17:54

Укринформ

Президент Владимир Зеленский ждет от главы США Джо Байдена ответ по поводу Плана трансформации Украины, который был представлен во время их встречи в Вашингтоне.

Об этом Зеленский сообщил в комментарии телеканалу "Дом", передает Укринформ.

"Мы ждем реакции от администрации Байдена. Мы ждем ответа, например, по поводу оборонного сектора этой программы трансформации. Мы ждем официального приезда делегации из США во главе с министром обороны, ждем этой встречи. Я думаю, что она будет не один день в Украине, и там будет решаться часть этого плана трансформации", — сообщил Зеленский.

Также Украина ждет реакции от представителей бизнеса. В частности, Президент подчеркнул, что во время нынешнего визита в США он собирается провести несколько важных встреч, посвященных этой теме.

"Не так быстро, но, тем не менее, я думаю, что мы в средствах массовой информации с вами слышали, можно сказать, некоторые сигналы относительно ракетной поддержки Украины — поддержки нашей ракетной программы. Я имею в виду относительно "Железного купола". Рано еще говорить, но вы слышали эти сигналы от Соединенных Штатов Америки", — добавил глава украинского государства.

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Как сообщалось, 1 сентября Зеленский во время визита в США представил план трансформации Украины, предусматривающей более 80 проектов общей стоимостью 277 млрд долларов.

Сейчас Зеленский находится в США для участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН, которую он назвал одной из основных площадок, на которых Украина может выразить протест против оккупации части Донецкой и Луганской и полуострова Крым.

Фото: ОП

По материалам: Укринформ