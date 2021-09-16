Украина работает над встречей глав правительств стран Люблинского треугольника – Кулеба

16.09.2021 13:03

Укринформ

Украина работает над организацией встречи глав правительств стран Люблинского треугольника и совместного визита премьер-министров стран Ассоциированного трио в Брюссель.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге в четверг, сообщает корреспондент Укринформа.

«Мы продолжаем развивать наши региональные альянсы. Премьер-министр Денис Шмыгаль провел недавно встречу с польским коллегой Матеушем Моравецким. Мы теперь будем работать над организацией встречи глав правительств стран Люблинского треугольника», — сказал Кулеба.

Он добавил, что в рамках еще одного созданного Украиной формата — Ассоциированного трио — наше государство вместе с Грузией и Молдовой готовится к шестому саммиту Восточного партнерства 15 декабря.

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«Мы также работаем над тем, чтобы три премьер-министра стран Ассоциированного трио посетили Брюссель вместе. Я убежден, что это нам удастся сделать», — отметил глава МИД.

Кулеба также проинформировал, что развивается и созданная Украиной и Турцией «Квадрига».

«В октябре Украину посетит мой турецкий коллега и друг Мевлют Чавушоглу. С ним мы будем согласовывать дальнейшие планы работы «Квадриги» и конкретные проекты, которые будут реализованы под эгидой этого формата», — сообщил министр.

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Как сообщалось, площадка консультаций по вопросам политики и безопасности «Квадрига» основана во исполнение договоренностей президентов Украины и Турции в Стамбуле 16 октября 2020 года. Планируется, что такие встречи будут проходить каждый год.

Ассоциированное трио — трехсторонний формат усиленного сотрудничества Украины, Грузии и Молдовы по европейской интеграции, который был организован 17 мая 2021 года во время совместного визита глав внешнеполитических ведомств Молдовы и Грузии в Украину.

Люблинский треугольник — трехсторонняя платформа для политического, экономического, культурного и социального сотрудничества между Украиной, Литвой и Польшей, основанная 28 июля 2020 года. Цель создания платформы — поддержка интеграции Украины в Европейский Союз.

По материалам: Укринформ