Украина работает над встречей глав правительств стран Люблинского треугольника – Кулеба
Украина работает над встречей глав правительств стран Люблинского треугольника – Кулеба
16.09.2021 13:03
Укринформ
Украина работает над организацией встречи глав правительств стран Люблинского треугольника и совместного визита премьер-министров стран Ассоциированного трио в Брюссель.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге в четверг, сообщает корреспондент Укринформа.
«Мы продолжаем развивать наши региональные альянсы. Премьер-министр Денис Шмыгаль провел недавно встречу с польским коллегой Матеушем Моравецким. Мы теперь будем работать над организацией встречи глав правительств стран Люблинского треугольника», — сказал Кулеба.
Он добавил, что в рамках еще одного созданного Украиной формата — Ассоциированного трио — наше государство вместе с Грузией и Молдовой готовится к шестому саммиту Восточного партнерства 15 декабря.
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«Мы также работаем над тем, чтобы три премьер-министра стран Ассоциированного трио посетили Брюссель вместе. Я убежден, что это нам удастся сделать», — отметил глава МИД.
Кулеба также проинформировал, что развивается и созданная Украиной и Турцией «Квадрига».
«В октябре Украину посетит мой турецкий коллега и друг Мевлют Чавушоглу. С ним мы будем согласовывать дальнейшие планы работы «Квадриги» и конкретные проекты, которые будут реализованы под эгидой этого формата», — сообщил министр.
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Как сообщалось, площадка консультаций по вопросам политики и безопасности «Квадрига» основана во исполнение договоренностей президентов Украины и Турции в Стамбуле 16 октября 2020 года. Планируется, что такие встречи будут проходить каждый год.
Ассоциированное трио — трехсторонний формат усиленного сотрудничества Украины, Грузии и Молдовы по европейской интеграции, который был организован 17 мая 2021 года во время совместного визита глав внешнеполитических ведомств Молдовы и Грузии в Украину.
Люблинский треугольник — трехсторонняя платформа для политического, экономического, культурного и социального сотрудничества между Украиной, Литвой и Польшей, основанная 28 июля 2020 года. Цель создания платформы — поддержка интеграции Украины в Европейский Союз.
По материалам: Укринформ