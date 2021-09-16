В НАТО отметили прогресс Украины в выполнении программы «Женщины, мир, безопасность»

15.09.2021 17:39

Укринформ

Украина достигла заметного прогресса в выполнении Национального плана действий по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1325 «Женщины, мир, безопасность».

Об этом сказала помощник генерального секретаря НАТО по вопросам публичной дипломатии посол Байба Браже во время онлайн-выступления на V Украинском женском конгрессе, сообщает корреспондент Укринформа.

Дипломат отметила, что НАТО на протяжении многих лет через диалог и взаимодействие на высоком уровне и сотрудничество с учреждениями в секторе безопасности и обороны поддерживает усилия Украины по реализации национального плана действий нашей страны «Женщины, мир, безопасность».

«Мы видим заметный прогресс Украины в сфере поддержки программы «Женщины, мир, безопасность». Наша общая работа, ваша работа как украинцев не прошла незамеченной. И мы видим это в секторе безопасности и обороны. Поэтому не только политические и стратегические документы становятся все более инклюзивными и ориентированными на человека, но и ситуация на местах», — сказала Браже.

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Она привела в качестве примера то, что общий подход к Годовой национальной программы «Украина-НАТО» сосредотачивается на обеспечении прав и свобод человека, а также равных возможностях женщин и мужчин. Кроме того, несколько ключевых военных документов, включая бюллетень по вопросам безопасности, шире отражают гендерные аспекты, подчеркнула помощник Генсека НАТО.

«Мы видим это индивидуально, мы видим это в коммуникационных материалах, которые становятся гендерно более чувствительными, поднимая тему гендерного равенства», — отметила она.

Барже напомнила, что основой концепции «Женщины, мир, безопасность» является осознание того факта, что безопасность имеет гендерное измерение.

«Мы все восхищаемся тем, как украинские женщины противостояли российской агрессии. Мы восхищаемся тем, как украинские женщины участвуют в мирных процессах, внося свой вклад в развитие великой державы Украина в постконфликтной среде, ее процветание, мир и безопасность», — подчеркнула помощник Генсека НАТО.

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Как сообщалось, Кабинет Министров 28 октября 2020 года утвердил Национальный план действий по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1325 «Женщины, мир, безопасность» на период до 2025 года.

Фото: zbruc.eu

По материалам: Укринформ