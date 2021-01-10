Между Западом и Востоком: здоровьем украинцев играет геополитика вакцин – New York Times

10.01.2021 21:25

Укринформ

Срыв поставок западных вакцин из США, тонкости европейской политики и отказ от российского «Спутника V» привели Украину в центр геополитической конкуренции COVID-вакцин.

Как сообщает Укринформ, об этом пишет New York Times.

Первые поставки Pfizer и других западных вакцин сорвались из-за введенного президентом США Дональдом Трампом запрет на экспорт препаратов. Переговоры продолжаются по сей день, сроки переносятся, нет никакой гарантии, что Украина получит вакцины до конца 2021 года.

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Как напоминает издание, российские пропагандисты сразу активизировались, отметив, что «в момент нужды» Украине не стали помогать ее западные союзники. В то же время Россия предложила свою вакцину, но власть в Киеве, обеспокоенная неэффективностью и опасностью препарата «Спутник V», отказались, начав переговоры с Китаем.

Пророссийские украинские телеканалы обвинили Президента Украины Владимира Зеленского в том, что он «обрекает граждан на смерть, не делая ничего, чтобы получить помощь от врага». Пророссийские СМИ, в свою очередь, громко объявили, что харьковская фармацевтическая компания Biolik обратилась к Киеву с просьбой зарегистрировать «Спутник V», но местные чиновники заявили, что коем случае не одобрят использование российских лекарств.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов в телефонном интервью подчеркнул, что «вопрос о вакцинах политизирован», а «Россия, как всегда, использует это в своей гибридной войне как информационное оружие».

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По мнению экс-заместителя Минздрава Александра Линчевского, «российский политический интерес заключается в том, чтобы Украина получала вакцины из других мест как можно позже», чтобы восполнить этот «пробел» собственной вакциной.

В декабре Украина ускорила переговоры с китайским производителем Sinovac Biotech и пришла к соглашению о поставках в феврале 2021года 1,9 миллиона доз COVID-вакцины. По мнению автора статьи NYT, это можно считать геополитической победой Китая.

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Как известно, Украина также должна получить 8-16 миллионов доз вакцины по программе ООН Clovex, но они прибудут не раньше марта.

Фото: Getty Images

По материалам: Укринформ