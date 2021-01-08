Зеленский – об авиакатастрофе МАУ: Нет шанса, что преступление останется безнаказанным

08.01.2021 13:16

Укринформ

Президент Владимир Зеленский убежден, что все виновные в гибели людей во время катастрофы самолета МАУ в Тегеране обязательно будут привлечены к ответственности.

Как передает Укринформ, об этом глава государства написал в Фейсбуке.

«Мы очень хорошо помним этот день и эту ужасную трагедию. Сегодня первая горькая годовщина, годовщина того черного дня, когда был сбит украинский пассажирский самолет в небе Ирана. Трагедии такого масштаба – это всегда рубец на сердце нации», – отметил Зеленский.

По его словам, уже ни у кого нет сомнений в том, что двумя ракетами были забраны жизни 176 мирных людей на борту мирного самолета.

«Не знать тогда, что в воздухе именно пассажирский самолет, было невозможно. Не понять, что первая ракета поразила вовсе не военную цель, также было невозможно. Это уже аксиоматические данные», – подчеркнул Президент Украины. По его словам, это то, что удалось очень быстро установить благодаря профессиональной работе украинских специалистов по вопросам безопасности, экспертов и дипломатов. Это то, с чем абсолютно согласно мировое сообщество.

«Понятно, что все виновные в этой катастрофе обязательно будут привлечены к ответственности. В современном мире нет шанса, что такое преступление останется без должной реакции. Срока давности у таких преступлений тоже нет», – подчеркнул глава государства.

Тем более, добавил он, что Иран уже признал свою вину. «И мы, очевидно, также идем к действенному наказанию виновных и получению надлежащих компенсаций для семей погибших. Все это обязательно будет сделано. Потому что только так справедливо. Хотя все это, к сожалению, уже никогда не компенсирует человеческих потерь», – сказал Президент.

Он также отметил, что «самое малое, что могло сделать государство для памяти наших людей, это отметить их званиями Героев Украины. Навсегда запечатлеть фамилии героев в нашей истории. Экипаж самолета действовал абсолютно четко и по правилам, все делал профессионально, до последнего отвечая за жизнь пассажиров. Это также все признали».

Зеленский подчеркнул, что совсем скоро у нас будет памятное место, куда могли бы прийти родственники, близкие погибших, просто граждане, чтобы вспомнить, подумать, посидеть рядом со своими.

При этом Президент акцентировал, что «сколько бы времени и усилий не требовал процесс переговоров и вся необходимая международная работа, мы получим все ответы и обязательно получим все необходимые компенсации».

Читайте также: Пять стран сделали заявление в годовщину катастрофы самолета МАУ в Иране

Как сообщалось, 8 января 2021 года исполняется год, как в небе над Ираном был сбит самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ). Он выполнял рейс PS752 по маршруту Тегеран – Киев. На борту находились граждане шести стран – Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана и Великобритании. Все 176 человек погибли, среди них – 11 украинцев (9 членов экипажа и 2 пассажира).

Иранские власти 11 января, после нескольких дней возражений, признали, что украинский самолет был ошибочно сбит зенитно-ракетным комплексом противовоздушной обороны.

Президент Владимир Зеленский 29 декабря 2020 года присвоил звания Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» членам экипажа рейса PS752.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 5 января 2021 года заявил, что Украина получила от Ирана проект технического отчета по обстоятельствам катастрофы самолета Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины», произошедшей под Тегераном 8 января 2020 года.

По материалам: Укринформ